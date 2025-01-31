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Полузащитник Полесья официально присоединился к аутсайдеру УПЛ
Дмитрий Шастал пополнил ряды "Левого Берега"
Фото: ФК Полісся
"Левый Берег" объявил о подписании 29-летнего полузащитника "Полесья" Дмитрия Шастала.
Детали перехода неизвестны.
Шастал присоединился к "Полесью" в сентябре 2021 года. В прошлом сезоне провел полгода в аренде за "Верес". В текущем сезоне он принял участие в 5 матчах за "Полесье" в УПЛ. Столько же он сыграл за "Полесье-2" во Второй лиге, отметившись четырьма голами.
Ранее он также выступал за "Полтаву", "Энергию", "Колос" и "Александрию".
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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