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Левый Берег объявил об уходе футболиста
У Руслана Непейпиева завершилась аренда с киевским клубом
Лівий Берег
21-летний вингер Руслан Непейпиев, который на правах аренды выступал за "Левый Берег", покинул киевский клуб.
Футболист вернулся в расположение львовского "Руха", владеющего правами на игрока.
Напомним, Непейпиев присоединился к "Левому Берегу" летом 2024 года. В течение первой части сезона 2024/25 сыграл за команду в пяти матчах.
Ранее "Левый Берег" объявил о переходе полузащитника "Полесья".
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Источник:ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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