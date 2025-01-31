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Левый Берег объявил об уходе футболиста

Премьер-лига

У Руслана Непейпиева завершилась аренда с киевским клубом

Левый Берег объявил об уходе футболиста

Лівий Берег

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21-летний вингер Руслан Непейпиев, который на правах аренды выступал за "Левый Берег", покинул киевский клуб.

Футболист вернулся в расположение львовского "Руха", владеющего правами на игрока.

Напомним, Непейпиев присоединился к "Левому Берегу" летом 2024 года. В течение первой части сезона 2024/25 сыграл за команду в пяти матчах.

Ранее "Левый Берег" объявил о переходе полузащитника "Полесья".

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Алина Ерофеева
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