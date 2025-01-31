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Источник: Шахтер проявляет интерес к форварду сборной Танзании
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"Шахтер" заинтересован в услугах нападающего "Янг Африканс" Клемента Мзизе.
По данным журналистов EastAfricaRadio, конкуренцию "горнякам" в борьбе за 21-летнего танзанийца составят "Марсель", неназванные бельгийские клубы и марокканский "Видад".
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Ранее Мзизе отклонил предложение от ливийского "Аль-Иттихада".
В этом сезоне Клемент отличился 4 голами в 5 матчах на клубном уровне. Также на его счету одна сыгранная игра в составе сборной Танзании.
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