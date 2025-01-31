Верес отправит форварда-легионера в аренду в Польшу

Нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич присоединится к польскому клубу ЛКС Лодзь, информирует ТаТоТаке.

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Клубы договорились об аренде 23-летнего черногорца с опцией выкупа.

Также источник добавляет, что скорее всего, "Верес" не будет продавать в это межсезонное окно Николая Гайдучика, к которому проявляли заинтересованность клубы УПЛ и Восточной Европы.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Мрвальевич провел за "Верес" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.