  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес отправит форварда-легионера в аренду в Польшу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес отправит форварда-легионера в аренду в Польшу

Премьер-лига
Обновлено

Клубы обо всем договорились

Верес отправит форварда-легионера в аренду в Польшу

nkveres.com

Новина українською

Нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич присоединится к польскому клубу ЛКС Лодзь, информирует ТаТоТаке.

Читайте такжеВерес ищет центрального защитника и может продать одного из лидеров команды

Клубы договорились об аренде 23-летнего черногорца с опцией выкупа.

Также источник добавляет, что скорее всего, "Верес" не будет продавать в это межсезонное окно Николая Гайдучика, к которому проявляли заинтересованность клубы УПЛ и Восточной Европы.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Мрвальевич провел за "Верес" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Капитан Динамо может перебраться в MLS, - источник
yellow-arrow
Лазарет Черноморца в Турции расширил вирус
yellow-arrow
Скандальный легионер Динамо перешел в клуб из чемпионата Португалии
Верес (Ровно) ЛКС (Лодзь) Марко Мрвальевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости