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Верес отправит форварда-легионера в аренду в Польшу
Клубы обо всем договорились
nkveres.com
Нападающий "Вереса" Марко Мрвальевич присоединится к польскому клубу ЛКС Лодзь, информирует ТаТоТаке.
Клубы договорились об аренде 23-летнего черногорца с опцией выкупа.
Также источник добавляет, что скорее всего, "Верес" не будет продавать в это межсезонное окно Николая Гайдучика, к которому проявляли заинтересованность клубы УПЛ и Восточной Европы.
Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Мрвальевич провел за "Верес" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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