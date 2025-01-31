Лазарет Черноморца в Турции расширил вирус

На проходящем с 20 января тренировочном сборе одесского " Черноморца " в Турции у "моряков" возникла неожиданная кадровая проблема. Как стало известно, многие члены команды оказались в плену вирусного заболевания. По этой причине в лазарет угодили как представители медицинского персонала, так и футболисты – Денис Янаков, Богдан Бутко, Даниил Фатьянов, Тимерлан Григорчук и Станислав Ярмола. Не лучшим образом чувствует себя и Богдан Билошевский, который еще раньше находился на больничном из-за повреждения.

Накануне в клубный лазарет снова попал и Даниил Удод, который травмировался во вчерашнем матче с венгерской "Кишвардой". Еще два футболиста одесской команды, Артем Присяжнюк и бразилец Жоао Нето, продолжают восстанавливаться после серьезных травм, полученных в прошлом году.

Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер "Черноморца" Александр Бабич, кроме его команды вирус подкосил и других "футбольных" жильцов отеля. В нем также остановились на период сбора киевская "Оболонь", венгерская "Кишварда" и женская команда харьковского "Металлиста 1925".