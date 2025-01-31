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Лазарет Черноморца в Турции расширил вирус
Неожиданные потери в разгар тренировочного сбора
instagram.com/fcchornomorets
На проходящем с 20 января тренировочном сборе одесского "
Накануне в клубный лазарет снова попал и Даниил Удод, который травмировался во вчерашнем матче с венгерской "Кишвардой". Еще два футболиста одесской команды, Артем Присяжнюк и бразилец Жоао Нето, продолжают восстанавливаться после серьезных травм, полученных в прошлом году.
Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер "Черноморца" Александр Бабич, кроме его команды вирус подкосил и других "футбольных" жильцов отеля. В нем также остановились на период сбора киевская "Оболонь", венгерская "Кишварда" и женская команда харьковского "Металлиста 1925".
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