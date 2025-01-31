Капитан Динамо может перебраться в MLS, - источник

Хавбек " Динамо " Виталий Буяльский может покинуть киевский клуб уже в нынешнее зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По информации источника, полузащитником интересуется неназванный клуб из MLS. Больше подробностей источник не дает.

Напомним, что в текущем сезоне 32-летний Виталий Буяльский провел 25 матчей за "Динамо", в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро. Также по данным портала, контракт Буяльского с киевским клубом закончится летом 2025 года.