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Капитан Динамо может перебраться в MLS, - источник
Очередная легенда покинет киевский клуб?
fcdynamo.com
Хавбек "
По информации источника, полузащитником интересуется неназванный клуб из MLS. Больше подробностей источник не дает.
Напомним, что в текущем сезоне 32-летний Виталий Буяльский провел 25 матчей за "Динамо", в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро. Также по данным портала, контракт Буяльского с киевским клубом закончится летом 2025 года.
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