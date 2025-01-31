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Капитан Динамо может перебраться в MLS, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Очередная легенда покинет киевский клуб?

Капитан Динамо может перебраться в MLS, - источник

fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский может покинуть киевский клуб уже в нынешнее зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал "Инсайды от Пасечника 2.0".

По информации источника, полузащитником интересуется неназванный клуб из MLS. Больше подробностей источник не дает.

Напомним, что в текущем сезоне 32-летний Виталий Буяльский провел 25 матчей за "Динамо", в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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Transfermarkt оценивает стоимость капитана киевлян в 4 миллиона евро. Также по данным портала, контракт Буяльского с киевским клубом закончится летом 2025 года.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2025 в 18:45
буялий витальский - та ещё легенда)))
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Комментарии 3
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.01.2025 в 18:45
буялий витальский - та ещё легенда)))
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shura73 (угледар)
31.01.2025 в 18:39
легенда?
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1
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Kalina ua (Sumy)
31.01.2025 в 18:20
Наверное в CF Montréal или DC United,;
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