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Дебютный гол Федора не спас. Карпаты в спарринге проиграли полякам

Премьер-лига
Обновлено

Карпаты проиграли Термалике 1:2

Дебютный гол Федора не спас. Карпаты в спарринге проиграли полякам

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 31 января, львовские "Карпаты" провели контрольный поединок против польской "Термалики".

Поляки активно начали матч и забили уже на 4-й минуте. После пропущенного львовяне активизировались и смогли сравнять счет. На 29-й минуте Федор избежал офсайда и забил свой первый гол за "зелено-белых".

А вот второй тайм прошел при преимуществе "Термалики". Запольник на добивании смог оформить дубль. Были у поляков и еще неплохие моменты, но все закончилось со счетом 2:1 в пользу "Термалики".

Следующий контрольный поединок "львы" проведут в субботу, 1 февраля. Соперником "Карпат" будет боснийский "Железничар". Матч начнется в 14.30.

"Карпаты" – "Термалика" 1:2

Голы: Федор, 29 – Запольник, 4, 59.

"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Киричок, Бабогло, Мирошниченко, Танда, Федор (Шах, 88), Резник (Чачуа, 79), Стенио (Чабан, 83), Чабан (Краснопир, 79), Костенко.

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Термалика (Польша) Карпаты (Львов)
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