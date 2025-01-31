Дебютный гол Федора не спас. Карпаты в спарринге проиграли полякам

В пятницу, 31 января, львовские " Карпаты " провели контрольный поединок против польской "Термалики".

Поляки активно начали матч и забили уже на 4-й минуте. После пропущенного львовяне активизировались и смогли сравнять счет. На 29-й минуте Федор избежал офсайда и забил свой первый гол за "зелено-белых".

А вот второй тайм прошел при преимуществе "Термалики". Запольник на добивании смог оформить дубль. Были у поляков и еще неплохие моменты, но все закончилось со счетом 2:1 в пользу "Термалики".

Следующий контрольный поединок "львы" проведут в субботу, 1 февраля. Соперником "Карпат" будет боснийский "Железничар". Матч начнется в 14.30.

"Карпаты" – "Термалика" 1:2

Голы: Федор, 29 – Запольник, 4, 59.

"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Киричок, Бабогло, Мирошниченко, Танда, Федор (Шах, 88), Резник (Чачуа, 79), Стенио (Чабан, 83), Чабан (Краснопир, 79), Костенко.