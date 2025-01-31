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ТМ. Ингулец в манеже под Киевом уступил представителю Первой лиги

Премьер-лига

Петровцы проиграли Металлисту 1925

ТМ. Ингулец в манеже под Киевом уступил представителю Первой лиги

instagram.com/metalist1925_kh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ингулец", который единственный из клубов УПЛ не выехал на зимние сборы за границу, сегодня, 31 января в манеже в Счастливом под Киевом провел спарринг с "Металлистом 1925".

Игра получилась в целом равной, а победу харьковской команде принес Бугай, который на 25-й минуте первым сориентировался на добивании после суматохи в штрафной соперника.

Этот мяч оказался единственным в матче, 1:0, минимальная победа "Металлиста 1925".

"Металлист 1925" - "Ингулец" 1:0

Гол: Бугай 25

"Металлист 1925" (1 тайм): Варакута, Капинус (к), Салюк, ГНП, ГНП, Литвиненко, Гаджиев, Юрченко, Король, Борячук, Бугай

"Металлист 1925" (2 тайм): Мозиль, Смитюх (Кондратюк 69), Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Пушкуца, Панченко, Нагнойный, Педро Артур, Стень

"Ингулец" (стартогвый состав): Паламарчук (к), Малыш, Катрич, Дихтярук, Бенедюк, Гаджук, Сад, Пятов, Могильный, Меленчук, Кисленко

На замену у "Ингульца" выходили: Жилкин, Князев, Демченко, Чабан, Скороход, Свистун, Гаврилюк, Плис, Фарасеенко, Мохнатый, Пушкарев

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