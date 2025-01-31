Зубков проходит медосмотр в Трабзонспоре, - СМИ

Вингер " Шахтера " Александр Зубков после матча группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией" (1:3) отправился в Турцию в расположение "Трабзонспора".

Как сообщает "ТаТоТаке", сегодня, 31 декабря, футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе, после чего в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере.

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Ранее была информация, что клубы достигли "принципиальной договоренности" по трансферу 28-летнего украинца. Сумма трансфера должна составить 6,5 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.