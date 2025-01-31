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Зубков проходит медосмотр в Трабзонспоре, - СМИ
Остались мелочи
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "
Как сообщает "ТаТоТаке", сегодня, 31 декабря, футболист пройдет медосмотр в своем новом клубе, после чего в ближайшее время будет официально объявлено о трансфере.
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Ранее была информация, что клубы достигли "принципиальной договоренности" по трансферу 28-летнего украинца. Сумма трансфера должна составить 6,5 млн евро.
Напомним, что в текущем сезоне хавбек провел за "Шахтер" 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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