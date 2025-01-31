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18-летний бразилец из Англии - приоритетная цель Шахтера в линию атаки

Премьер-лига
Обновлено

Горняки хотят Луиса Гильерме

18-летний бразилец из Англии - приоритетная цель Шахтера в линию атаки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" продолжает работать над возможным трансфером 18-летнего бразильского вингера "Вест Хэма" Луиса Гильерме.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, данная кандидатура является приоритетной для "горняков" в линию атаки.

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При этом ранее сообщалось, что в игроке заинтересован ряд других клубов, в томи числе и денежные с Ближнего Востока.

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Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 6 матчей без результативных действий. Transfermarkt оценивает парня в 22 млн евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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