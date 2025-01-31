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Марсель Де Дзерби предлагал 8-8,5 млн евро за Матвиенко
Но Шахтер не рискнул продавать столпа своей обороны
Фото: ФК Шахтер Донецк
Французский "Марсель", который возглавляет экс-коуч "
По данным комментатора и журналиста Михаила Спиваковского, французский клуб предлагал за игрока 8-8,5 млн евро, но "Шахтер" не рискнул отпускать своего основного центрального защитника.
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Напомним, что 28-летний Матвиенко в текущем сезоне провел за "горняков" 21 поединок, в котором забил 3 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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