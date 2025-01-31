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Марсель Де Дзерби предлагал 8-8,5 млн евро за Матвиенко

Премьер-лига
Обновлено

Но Шахтер не рискнул продавать столпа своей обороны

Марсель Де Дзерби предлагал 8-8,5 млн евро за Матвиенко

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Французский "Марсель", который возглавляет экс-коуч "Шахтера" Роберто де Дзерби, предметно интересовался центрбеком "горняков" Николаем Матвиенко, сообщает ТаТоТаке.

По данным комментатора и журналиста Михаила Спиваковского, французский клуб предлагал за игрока 8-8,5 млн евро, но "Шахтер" не рискнул отпускать своего основного центрального защитника.

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Напомним, что 28-летний Матвиенко в текущем сезоне провел за "горняков" 21 поединок, в котором забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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Шахтер (Донецк) Марсель Николай Матвиенко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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