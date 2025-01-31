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Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги

Премьер-лига
Обновлено

Если Борнмут не вылетел - Динамо получает миллион

Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги

фото из свободных источников

Новина українською

Стали известны некоторые контрактные подробности перехода бывшего защитника "Динамо" Ильи Забарного. Дело касается суммы прописанных бонусов.

Как сообщает "ТаТоТаке", один из бонусных пунктов – 1 миллион евро в казну киевского клуба за каждый сезон с Забарным, если "Борнмут" не вылетает из АПЛ.

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Напомним, что Забарный перешел в "Борнмут" зимой 31 января 2023 года за 22,5 млн евро. Таким образом, "Динамо" кроме денег за трансфер уже получило 2 млн евро по этим бонусам. Плюс получит еще миллион за текущий сезон.

Также, по данным СМИ, "Динамо" получит порядка 20-30% от следующего трансфера Забарного из "Борнмута".

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Динамо (Киев) Борнмут Илья Забарный
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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