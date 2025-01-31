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Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
Если Борнмут не вылетел - Динамо получает миллион
фото из свободных источников
Стали известны некоторые контрактные подробности перехода бывшего защитника "
Как сообщает "ТаТоТаке", один из бонусных пунктов – 1 миллион евро в казну киевского клуба за каждый сезон с Забарным, если "Борнмут" не вылетает из АПЛ.
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Напомним, что Забарный перешел в "Борнмут" зимой 31 января 2023 года за 22,5 млн евро. Таким образом, "Динамо" кроме денег за трансфер уже получило 2 млн евро по этим бонусам. Плюс получит еще миллион за текущий сезон.
Также, по данным СМИ, "Динамо" получит порядка 20-30% от следующего трансфера Забарного из "Борнмута".
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