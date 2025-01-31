  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вулверхемптон ведет переговоры по Бражко. Известна сумма, которую хочет получить Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхемптон ведет переговоры по Бражко. Известна сумма, которую хочет получить Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Интерес от англичан есть, переговоры идут

Вулверхемптон ведет переговоры по Бражко. Известна сумма, которую хочет получить Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о деталях возможного трансфера опорного полузащитника "Динамо" Владимира Бражко в "Вулверхемптон".

По данным источника, английский клуб сделал конкретное предложение по игроку и сейчас идут переговоры.

"Динамо" готово отпустить полузащитника за 20 млн евро. Руководство "волков" пока не определилось с окончательным решением.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что в этом сезоне 23-летний Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 9 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Сумма с шестью нулями. Бонусы за Забарного приносят Динамо каждый год неплохие деньги
yellow-arrow
Марсель Де Дзерби предлагал 8-8,5 млн евро за Матвиенко
yellow-arrow
ТМ. Ингулец в манеже под Киевом уступил представителю Первой лиги
Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости