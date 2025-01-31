Вулверхемптон ведет переговоры по Бражко. Известна сумма, которую хочет получить Динамо

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал о деталях возможного трансфера опорного полузащитника " Динамо " Владимира Бражко в "Вулверхемптон".

По данным источника, английский клуб сделал конкретное предложение по игроку и сейчас идут переговоры.

"Динамо" готово отпустить полузащитника за 20 млн евро. Руководство "волков" пока не определилось с окончательным решением.

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Отметим, что в этом сезоне 23-летний Бражко провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с "Динамо" действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 9 млн евро.