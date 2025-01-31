Выпускайте кракена. Кривбасс на сборах проиграл Кальмару

" Кривбасс " провел свой третий спарринг на зимних сборах в Испании. 31 января криорожцы сыграли с шведским "Кальмаром".

Начало первого тайма вышло за шведами, которые имели пару неплохих моментов, которые не реализовали. К середине тайма криоврожцы подровняли игру, но без особых последствий.

На второй тайм Вернидуб выпустил полностью новый состав, который ожиданий не оправдал.

Фома обрезал команду и "Кальмар" открыл счет в матче.

Концовка матча прошла в равной игре, но шведы снова лучше реализовали свой шанс - эффектный удар со средней дистанции удался Куюнджичу.

2:0, победа "Кальмара".

После игры с "Кальмаром" криворожская команда получит два выходных и возобновит тренировки в Испании уже 3 февраля, когда начнется финальный этап зарубежной подготовки.

"Кальмар" (Кальмар, Швеция ) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 2:0

Голы: Абди Сабрие, 59, Антонио Куюнджич, 88

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Алексей Пличко, 46), Андрей Понедельник (Бакари Конате, 46), Александр Романчук (Владимир Виливальд, 46), Иван Дибанго (к) ( Дмитрий Хомченовский, 46) – Хрвое Илич (Джихад Бизимана, 46), Денис Кузик (Максим Лунев, 46), Егор Твердохлеб (Маттео Аморозо, 46), Юрий Вакулко (Ярослав Шевченко, 46), Артур Микитишин (4 – Даниэль Соса (Олег Кожушко, 46).