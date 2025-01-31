Источник: Ванатом интересуются в АПЛ, Михавко - во Франции

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Но без конкретики
UA-Футбол/Аліна Єрофєєва
Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал об интересе к игрокам "Динамо" от зарубежных клубов.
"Кроме
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Но я не уверен, что "Динамо" захочет их отпускать", - заявил Бурбас.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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