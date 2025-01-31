Источник: Ванатом интересуются в АПЛ, Михавко - во Франции

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал об интересе к игрокам "Динамо" от зарубежных клубов.

"Кроме интереса к Бражко от "Вулверхэмптона" есть предметный интерес к Михавко в Ванату. Не уверен, что этот интерес перешел в конкретные предложения, но точно знаю, что Михавко интересуется клуб из Франции, а Ванатом интересуется клуб АПЛ (не топовый).

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Но я не уверен, что "Динамо" захочет их отпускать", - заявил Бурбас.