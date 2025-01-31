  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вместо Зубкова? Трабзонспор рассматривает трансфер лидера Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вместо Зубкова? Трабзонспор рассматривает трансфер лидера Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Турецкий клуб активен на украинском рынке

Вместо Зубкова? Трабзонспор рассматривает трансфер лидера Полесья

Фото: NU.nl

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "Трабзонспор" вместо вингера "Шахтера" Александра Зубкова может подписать Александра Назаренко из "Полесья".

Читайте такжеЗубков проходит медосмотр в Трабзонспоре, - СМИ

"Есть предложение, по моим данным, сейчас на Александра Назаренко. И это официальное предложение, с которым вышли 3 клуба. Да, это не топ-клубы, но это 3 хороших клуба с деньгами, которые могут заплатить неплохие средства. Там фигурирует сумма, по моей информации, даже выше, что указывается в Transfermarkt в цене этого футболиста.

Там фигурируют 2 миллиона. Гораздо выше. Насколько мне известно, "Полесье" не приняло предложение, но выставило свой ценник. Вполне возможно, я предполагаю и оцениваю вероятность того, что Александр Назаренко покинет "Полесье" как высокую, даже очень высокую.

До 3-го, а в некоторых чемпионатах, кажется, в Турции - до 11-го открытое трансферное окно, вполне возможно, что Александр Назаренко оставит. И вот здесь как раз вспоминаем Зубкова. Александр Назаренко – это тот самый, который может перейти дорогу Александру Зубкову в "Трабзонспоре". Почему, собственно, затягивается трансфер футболиста "Шахтера?"

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поскольку сейчас "Трабзонспор" понимает, что у них есть такой вариант, как приобретение Александра Назаренко, которого они все же считают правым вингером. Ему даже удобнее играть справа. Поэтому "Трабзонспор" точно не будет покупать и Назаренко, и Зубкова.

Назаренко плюс-минус вдвое дешевле, чем Зубков. Ну, не вдвое, но почти", – сказал Бурбас.

По теме
yellow-arrow
Барбер-тролль. Как Ванат и Бражко реагируют на футболку Шахтера. ВИДЕО
yellow-arrow
Цена вполне адекватна. Динамо все-таки подпишет центрбека Окона
yellow-arrow
Бурбас: Шахтер сбавил свои аппетиты относительно Судакова и готов отпустить за 40 млн евро
Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) Александр Зубков Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости