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Вместо Зубкова? Трабзонспор рассматривает трансфер лидера Полесья
Турецкий клуб активен на украинском рынке
Фото: NU.nl
Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "Трабзонспор" вместо вингера "Шахтера" Александра Зубкова может подписать Александра Назаренко из "Полесья".
"Есть предложение, по моим данным, сейчас на Александра Назаренко. И это официальное предложение, с которым вышли 3 клуба. Да, это не топ-клубы, но это 3 хороших клуба с деньгами, которые могут заплатить неплохие средства. Там фигурирует сумма, по моей информации, даже выше, что указывается в Transfermarkt в цене этого футболиста.
Там фигурируют 2 миллиона. Гораздо выше. Насколько мне известно, "Полесье" не приняло предложение, но выставило свой ценник. Вполне возможно, я предполагаю и оцениваю вероятность того, что Александр Назаренко покинет "Полесье" как высокую, даже очень высокую.
До 3-го, а в некоторых чемпионатах, кажется, в Турции - до 11-го открытое трансферное окно, вполне возможно, что Александр Назаренко оставит. И вот здесь как раз вспоминаем Зубкова. Александр Назаренко – это тот самый, который может перейти дорогу Александру Зубкову в "Трабзонспоре". Почему, собственно, затягивается трансфер футболиста "Шахтера?"
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Поскольку сейчас "Трабзонспор" понимает, что у них есть такой вариант, как приобретение Александра Назаренко, которого они все же считают правым вингером. Ему даже удобнее играть справа. Поэтому "Трабзонспор" точно не будет покупать и Назаренко, и Зубкова.
Назаренко плюс-минус вдвое дешевле, чем Зубков. Ну, не вдвое, но почти", – сказал Бурбас.
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