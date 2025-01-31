Вместо Зубкова? Трабзонспор рассматривает трансфер лидера Полесья

Украинский журналист Игорь Бурбас заявил, что "Трабзонспор" вместо вингера "Шахтера" Александра Зубкова может подписать Александра Назаренко из "Полесья".

"Есть предложение, по моим данным, сейчас на Александра Назаренко. И это официальное предложение, с которым вышли 3 клуба. Да, это не топ-клубы, но это 3 хороших клуба с деньгами, которые могут заплатить неплохие средства. Там фигурирует сумма, по моей информации, даже выше, что указывается в Transfermarkt в цене этого футболиста.

Там фигурируют 2 миллиона. Гораздо выше. Насколько мне известно, "Полесье" не приняло предложение, но выставило свой ценник. Вполне возможно, я предполагаю и оцениваю вероятность того, что Александр Назаренко покинет "Полесье" как высокую, даже очень высокую.

До 3-го, а в некоторых чемпионатах, кажется, в Турции - до 11-го открытое трансферное окно, вполне возможно, что Александр Назаренко оставит. И вот здесь как раз вспоминаем Зубкова. Александр Назаренко – это тот самый, который может перейти дорогу Александру Зубкову в "Трабзонспоре". Почему, собственно, затягивается трансфер футболиста "Шахтера?"