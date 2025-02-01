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Бурбас: Шахтер сбавил свои аппетиты относительно Судакова и готов отпустить за 40 млн евро
Снова Наполи?
shakhtar.com
Украинский журналист Игорь Бурбас высказался относительно возможного интереса "Наполи" к хавбеку "
"Зимой это не та позиция, которая в "Наполи" будет требовать усиления. Летом, если команда выйдет в Лигу чемпионов, тогда встанет вопрос об усилении.
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Насколько я знаю, "Шахтер" несколько сбавил свои аппетиты относительно Судакова, и если "Наполи" предложит 40 млн евро, "горняки" будут готовы отпустить игрока", - сказал Бурбас.
Напомним, что год назад "Наполи" предлагал за Судакова именно 40 млн евро, но тогда это предложение не удовлетворило "Шахтер".
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