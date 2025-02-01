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Цена вполне адекватна. Динамо все-таки подпишет центрбека Окона

Премьер-лига
Обновлено

Тренерскому штабу подходит

Цена вполне адекватна. Динамо все-таки подпишет центрбека Окона

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" рассчитывает подписать центрального защитника Име Окона, контракт которого принадлежит клубу "Суперспорт Юнайтед" из ЮАР.

Как сообщает ТаТоТаке, в тренерском штабе киевлян видят перспективу в игроке, из которого в дальнейшем можно вылепить хорошего проспекта.

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К тому же цена на игрока вполне адекватна для этих целей.

Так что, в ближайшее время ждем официальной информации о трансфере игрока.

Напомним, что футболист находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

Име дебютировал в первой команде "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени он провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.

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Динамо (Киев) Име Окон
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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