Цена вполне адекватна. Динамо все-таки подпишет центрбека Окона

" Динамо " рассчитывает подписать центрального защитника Име Окона, контракт которого принадлежит клубу "Суперспорт Юнайтед" из ЮАР.

Как сообщает ТаТоТаке, в тренерском штабе киевлян видят перспективу в игроке, из которого в дальнейшем можно вылепить хорошего проспекта.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К тому же цена на игрока вполне адекватна для этих целей.

Так что, в ближайшее время ждем официальной информации о трансфере игрока.

Напомним, что футболист находился на просмотре в киевском клубе во время зимнего сбора в Турции и сыграл в трех спаррингах против "Видзева", "Марибора" и "Ллапи".

Име дебютировал в первой команде "Суперспорт Юнайтед" в прошлом сезоне. С того времени он провел 38 поединков во всех соревнованиях и забил 1 гол. Сейчас коллектив занимает девятую строчку в первенстве ЮАР.