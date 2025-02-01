Барбер-тролль. Как Ванат и Бражко реагируют на футболку Шахтера. ВИДЕО

У игроков " Динамо " Володимира Бражко и Владислава Ваната, как оказалось, один и тот же барбер.

И не без чувства юмора.

Парикмахер внимательно следит за трендами футбольного интернета и решил пошутить над игроками "Динамо", предложив фартук в виде футболки "Шахтера".

Что из этого вышло –смотрите в видео: