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Барбер-тролль. Как Ванат и Бражко реагируют на футболку Шахтера. ВИДЕО
Трендовый замес
Фото: УАФ
У игроков "
И не без чувства юмора.
Парикмахер внимательно следит за трендами футбольного интернета и решил пошутить над игроками "Динамо", предложив фартук в виде футболки "Шахтера".
Что из этого вышло –смотрите в видео:
January 31, 2025
January 31, 2025
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