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Ворскла договорилась о трансфере с игроком сборной Коста-Рики

Премьер-лига

Вскоре Максимов получит усиление

Ворскла договорилась о трансфере с игроком сборной Коста-Рики

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон перейдет в "Ворсклу". Об этом сообщает журналист Кевин Хименес.

Полтавчане уже закрыли соглашение по этому переходу. Это будет аренда до конца сезона с правом выкупа. На следующей неделе игрок прибудет в Турцию, где проходят сбор подопечные Максимова.

В настоящее время Фаэррон выступает в составе "Эредиано". Он провел 28 матчей по всем турнирам.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч. Он только в декабре прошлого года подписал новый контракт с "Эредиано" сроком до 2027 года.

Также на его счету четыре матча за сборную Коста-Рики. В частности, в январском поединке он выводил команду на товарищеский матч против США с капитанской повязкой.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
https://x.com/kevinjimenezcr/status/1885384568045187192
Опубликовал: Максим Кучер
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Не люблю футбол (Хорол)
01.02.2025 в 11:41
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
01.02.2025 в 11:41
Не плохо
Ответить
0
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