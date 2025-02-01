Ворскла договорилась о трансфере с игроком сборной Коста-Рики

Центральный защитник сборной Коста-Рики Фернан Фаэррон перейдет в "Ворсклу". Об этом сообщает журналист Кевин Хименес.

Полтавчане уже закрыли соглашение по этому переходу. Это будет аренда до конца сезона с правом выкупа. На следующей неделе игрок прибудет в Турцию, где проходят сбор подопечные Максимова.

В настоящее время Фаэррон выступает в составе "Эредиано". Он провел 28 матчей по всем турнирам.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 325 тысяч. Он только в декабре прошлого года подписал новый контракт с "Эредиано" сроком до 2027 года.

Также на его счету четыре матча за сборную Коста-Рики. В частности, в январском поединке он выводил команду на товарищеский матч против США с капитанской повязкой.