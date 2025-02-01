В расположение Колоса приехал защитник одного из лучших клубов Хорватии

Левый защитник "Хайдука" Элвис Летай приехал на просмотр в расположение "Колоса" в Турции. Об этом информирует ТаТоТаке.

Летай - игрок молодежной сборной Косово. По стилю игры 21-летний футболист является классическим фулбеком с большим акцентом на оборонительные действия.

Трудовое соглашение Летая с "Хайдуком" рассчитано до конца нынешнего сезона. В активе Элвиса 4 матча за основную команду коллектива из Сплита.