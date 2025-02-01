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Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
Случился конфликт?
Фото: ФК Полісся
Житомирское Полесье официально сообщило о прекращении сотрудничества с вице-президентом клуба Владимиром Теслей.
"Сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Теслей прекращено по решению президента Геннадия Буткевича", - говорится в сообщении.
Тесля с апреля 2024 отвечал за операционную деятельность и стратегическое развитие команды, а до этого занимал позицию спортивного директора.
Причины увольнения Тесли не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что именно бывший вице-президент
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