Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича

Житомирское Полесье официально сообщило о прекращении сотрудничества с вице-президентом клуба Владимиром Теслей.

"Сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Теслей прекращено по решению президента Геннадия Буткевича", - говорится в сообщении.

Тесля с апреля 2024 отвечал за операционную деятельность и стратегическое развитие команды, а до этого занимал позицию спортивного директора.