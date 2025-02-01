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Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича

Премьер-лига
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Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича

Фото: ФК Полісся

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Житомирское Полесье официально сообщило о прекращении сотрудничества с вице-президентом клуба Владимиром Теслей.

"Сотрудничество с вице-президентом клуба Владимиром Теслей прекращено по решению президента Геннадия Буткевича", - говорится в сообщении.

Тесля с апреля 2024 отвечал за операционную деятельность и стратегическое развитие команды, а до этого занимал позицию спортивного директора.

Причины увольнения Тесли не указываются. Ранее в СМИ сообщалось, что именно бывший вице-президент забрал паспорт у экс-игрока клуба Бени Макуана.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич Владимир Тесля
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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