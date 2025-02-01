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"Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника
Претензии к хорватскому специалисту
shakhtar.com
Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов выразил недовольство действиями главного тренера "горняков" Марино Пушича из-за его отношения к Тарасу Степаненко.
"Я не понимаю, как можно было держать в запасе Тараса Степаненко. Еще когда я играл в Шахтере, то было ощутимо, как команда играет с Тарасом и без него - это две разные команды. Я понимаю, что вопрос возраста, но это игрок такого уровня, которому еще есть что показать", - считает Кривцов.
Вчера официально
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