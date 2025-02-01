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"Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника

Премьер-лига
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Претензии к хорватскому специалисту

"Не понимаю, как можно было держать его в запасе". Кривцов раскритиковал Пушича из-за своего экс-содноклубника

shakhtar.com

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Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов выразил недовольство действиями главного тренера "горняков" Марино Пушича из-за его отношения к Тарасу Степаненко.

"Я не понимаю, как можно было держать в запасе Тараса Степаненко. Еще когда я играл в Шахтере, то было ощутимо, как команда играет с Тарасом и без него - это две разные команды. Я понимаю, что вопрос возраста, но это игрок такого уровня, которому еще есть что показать", - считает Кривцов.

Вчера официально стало известно о переходе Степаненко из "Шахтера" в турецкий "Эюпспор".

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Сергей Кривцов Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Бураков
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