Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал последние детали относительно возможного трансфера Владимира Бражка в "Вулверхэмптон".

По информации Романо, "Вулвз" предлагает за полузащитника "Динамо" 20 миллионов евро (вероятно сумма включает в себя бонусы), и сам футболист хочет играть в английской Премьер-лиге. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось , что "Динамо" готово отпустить полузащитника именно за 20 млн евро.

???????? Wolves have submitted initial bid for Volodymyr Brazkho worth €20m total package.



Player’s keen on Premier League move, talks continue between the clubs. pic.twitter.com/FhpuO6BWLP