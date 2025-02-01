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Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко

Премьер-лига

Похоже, стороны придут к согласию

Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал последние детали относительно возможного трансфера Владимира Бражка в "Вулверхэмптон".

По информации Романо, "Вулвз" предлагает за полузащитника "Динамо" 20 миллионов евро (вероятно сумма включает в себя бонусы), и сам футболист хочет играть в английской Премьер-лиге. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее сообщалось, что "Динамо" готово отпустить полузащитника именно за 20 млн евро.

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Динамо (Киев) Вулверхэмптон трансфер Владимир Бражко
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