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Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко
Похоже, стороны придут к согласию
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал последние детали относительно возможного трансфера Владимира Бражка в "Вулверхэмптон".
По информации Романо, "Вулвз" предлагает за полузащитника "Динамо" 20 миллионов евро (вероятно сумма включает в себя бонусы), и сам футболист хочет играть в английской Премьер-лиге. Переговоры между клубами продолжаются.
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???????? Wolves have submitted initial bid for Volodymyr Brazkho worth €20m total package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025
Player’s keen on Premier League move, talks continue between the clubs. pic.twitter.com/FhpuO6BWLP
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