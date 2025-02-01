Ингулец из-за давления со стороны Кобина покинул еще один игрок

В "Ингульце" продолжается "принудительная" кадровая чистка. Складывается ситуация, что игроки покидают клуб не по собственному желанию или после трансферных предложений, а в результате давления со стороны руководства и тренерского штаба.

Так еще по ходу сезона Василий Кобин перевел в юношескую команду пятерых основных футболистов, четверо из которых только зимой смогли разорвать контракт. А теперь, по информации UA-Футбол, петровский клуб "лишился" Михаила Шершня.

29-летний центральный защитник отказался продлить контракт с "Ингульцом". За это ему светило перевод в U-19 и минимальная зарплата до конца текущего сезона. К счастью для игрока, стороны пришли к "компромиссу" в виде мгновенного прекращения сотрудничества.

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Отметим, что Шершень присоединился к петровцам летом 2023-го года и в текущем сезоне УПЛ принял участие в 14-ти матчах. В четырех своих последних играх в футболке "Ингульца" выводил команду на поле в ранге капитана.