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В Динамо подтвердили, что клуб имеет официальное предложение по трансферу Бражко
Сказал как есть
Фото: ФК Динамо Київ
Директор медиадепартамента "Динамо" рассказал, получал ли клуб официальное предложение от "Вулверхэмптона" по полузащитнику.
Андрей Шахов подтверждает, что киевскому клубу поступило трансферное предложение по Владимиру Бражко. Директор медиадепартамента прокомментировал это.
"Да, действительно, "Динамо" получило предложение по Бражко от "Вулверхэмптона".
Это не единственный клуб, который сейчас интересуется Владимиром. Это все, что можем сообщить сейчас", - сказал Шахов.
Напомним, что днём авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе "волков" к Владимиру Бражко.
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В этом сезоне Владимир Бражко сыграл в 25-ти матчах "Динамо" во всех турнирах, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя голевыми передачами.
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