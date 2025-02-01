  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Динамо подтвердили, что клуб имеет официальное предложение по трансферу Бражко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Динамо подтвердили, что клуб имеет официальное предложение по трансферу Бражко

Премьер-лига
Обновлено

Сказал как есть

В Динамо подтвердили, что клуб имеет официальное предложение по трансферу Бражко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Директор медиадепартамента "Динамо" рассказал, получал ли клуб официальное предложение от "Вулверхэмптона" по полузащитнику.

Андрей Шахов подтверждает, что киевскому клубу поступило трансферное предложение по Владимиру Бражко. Директор медиадепартамента прокомментировал это.

"Да, действительно, "Динамо" получило предложение по Бражко от "Вулверхэмптона".

Это не единственный клуб, который сейчас интересуется Владимиром. Это все, что можем сообщить сейчас", - сказал Шахов.

Напомним, что днём авторитетный инсайдер Фабрицио Романо рассказал об интересе "волков" к Владимиру Бражко.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Владимир Бражко сыграл в 25-ти матчах "Динамо" во всех турнирах, в которых отметился 4-мя голами и 3-мя голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
В УАФ подтвердили просьбу Реброва перенести матчи 21 тура УПЛ из-за поединков Украины против Бельгии
yellow-arrow
Шастал рассказал, почему для продолжения карьеры выбрал Левый Берег
yellow-arrow
Ингулец из-за давления со стороны Кобина покинул еще один игрок
Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
01.02.2025 в 19:55
Надо отпускать игрока пока есть такое предложение, не повторите ошибок Шахтера в ситуацией с Матвиенко и Судаковым, по ним были предложения, хотели больше срубить, в итоге никуда не продали и предложений нет.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
MaximSK (Киев)
01.02.2025 в 19:55
Надо отпускать игрока пока есть такое предложение, не повторите ошибок Шахтера в ситуацией с Матвиенко и Судаковым, по ним были предложения, хотели больше срубить, в итоге никуда не продали и предложений нет.
Ответить
0
1
shura73 (угледар)
01.02.2025 в 20:44
какое тебе дело?при чем здесь судаков и матвиенко.продадут не беспокойся.переживай за своё .....динамо
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости