Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО

Вингер национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков прибыл в Турцию для прохождения медосмотра перед трансфером в "Трабзонспор".

Соответствующее видео публикуют турецкие СМИ в соцсетях. Украинца встречали местные журналисты и фанаты.

ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx — 61saat (@61saat) February 1, 2025

Бывший журналист Игорь Бурбас параллельно сообщил, что контракт между сторонами будет подписан на 4,5 года. Вскоре Зубков пройдет медосмотр, после чего завершат все вопросы насчет документов и объявят о трансфере официально.

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Ранее из "Шахтера" в "Трабзонспор" перешел нападающий Даниил Сикан. Сегодня он дебютировал в составе новой команды, выйдя в стартовом составе на левом фланге атаки. Также за эту команду выступает украинский центрбек Арсений Батагов.

Зубков вернулся в "Шахтер" летом 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отличился 13 результативными действиями (7+6).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в восемь миллионов евро.