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Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО

Премьер-лига
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Официальное объявление совсем близко

Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков прибыл в Турцию для прохождения медосмотра перед трансфером в "Трабзонспор".

Соответствующее видео публикуют турецкие СМИ в соцсетях. Украинца встречали местные журналисты и фанаты.

Бывший журналист Игорь Бурбас параллельно сообщил, что контракт между сторонами будет подписан на 4,5 года. Вскоре Зубков пройдет медосмотр, после чего завершат все вопросы насчет документов и объявят о трансфере официально.

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Ранее из "Шахтера" в "Трабзонспор" перешел нападающий Даниил Сикан. Сегодня он дебютировал в составе новой команды, выйдя в стартовом составе на левом фланге атаки. Также за эту команду выступает украинский центрбек Арсений Батагов.

Зубков вернулся в "Шахтер" летом 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отличился 13 результативными действиями (7+6).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в восемь миллионов евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
61saat
Опубликовал: Максим Кучер
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