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Зубков прилетел в Турцию на медосмотр перед трансфером в Трабзонспор – ВИДЕО
Официальное объявление совсем близко
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Зубков прибыл в Турцию для прохождения медосмотра перед трансфером в "Трабзонспор".
Соответствующее видео публикуют турецкие СМИ в соцсетях. Украинца встречали местные журналисты и фанаты.
ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx— 61saat (@61saat) February 1, 2025
Бывший журналист Игорь Бурбас параллельно сообщил, что контракт между сторонами будет подписан на 4,5 года. Вскоре Зубков пройдет медосмотр, после чего завершат все вопросы насчет документов и объявят о трансфере официально.
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Ранее из "Шахтера" в "Трабзонспор" перешел нападающий Даниил Сикан. Сегодня он дебютировал в составе новой команды, выйдя в стартовом составе на левом фланге атаки. Также за эту команду выступает украинский центрбек Арсений Батагов.
Зубков вернулся в "Шахтер" летом 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отличился 13 результативными действиями (7+6).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в восемь миллионов евро.
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