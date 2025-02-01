Полесье объявило о подписании португальского вингера

21-летний португальский полузащитник Андре Гонсалвеш стал фуболистом "Полесья". Об этом житомиряне сообщили на своем официальном сайте.

Контракт между сторонами заключен на три года с возможностью продления на еще один. Предыдущим клубом игрока был португальский "Эшторил", у которого украинский клуб полностью выкупил Гонсалвеша.

“Игрок будет заявлен одновременно за “Полесье” и “Полесье-2” в текущем сезоне, имея возможность играть за оба коллектива. Гонсалвеш присоединился к главной команде в Турции, где и получит шанс проявить себя во время сборов”, – говорится в заявлении житомирян.

Андре является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Там он прошел всю структуру академии вплотную к дублю "львов". Зимой 2024 года стал футболистом "Эшторила" U-23, за который в текущем сезоне провел 16 матчей (оформил три гола и два ассиста). Кроме этого имеет в активе дебют и за первую команду “Эшторила”.

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Также Гонсалвеш являлся представителем сборных Португалии U-15, U-16 и U-17. Сильной его ногой есть права. Может сыграть на обоих флангах атаки.