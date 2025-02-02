Экскапитан Левого Берега рассказал о причине расторжения контракта с командой

Официальный сайт "Левого Берега" сообщил о прекращении сотрудничества с капитаном "аистов" Андреем Спиваковым. Как отмечается на сайте, прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию.

Андрей Спиваков рассказал о том, что стало причиной расторжения контракта с "Левым берегом".

Очень жаль, считаю, что мог еще принести пользу команде, хотя бы до конца текущего сезона. В Первой лиге был лидером команды, забил много важных голов и провел большое количество минут на поле. Но так делается в футболе, что ты не подходишь тренеру. Это как раз моя ситуация. Повторюсь, что никаких обид не держу.

Что можете сказать о прекращении сотрудничества с "Левым Берегом"?

Нормально разошлись по обоюдному согласию. Тренер на меня не рассчитывал, так в футболе бывает. Ничего плохого сказать не могу. Переговорили с руководством и главным тренером и все вместе пришли к выводу, что нам надо идти разными путями.

Какова лично ваша позиция по этому вопросу? Хотели бы продолжить выступления за "Левый Берег"?

Конечно, с удовольствием продолжал бы играть за эту команду. Мне все нравилось.