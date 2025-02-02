  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экскапитан Левого Берега рассказал о причине расторжения контракта с командой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экскапитан Левого Берега рассказал о причине расторжения контракта с командой

Премьер-лига

Как дальше?

Экскапитан Левого Берега рассказал о причине расторжения контракта с командой

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Официальный сайт "Левого Берега" сообщил о прекращении сотрудничества с капитаном "аистов" Андреем Спиваковым. Как отмечается на сайте, прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию.

Андрей Спиваков рассказал о том, что стало причиной расторжения контракта с "Левым берегом".

Очень жаль, считаю, что мог еще принести пользу команде, хотя бы до конца текущего сезона. В Первой лиге был лидером команды, забил много важных голов и провел большое количество минут на поле. Но так делается в футболе, что ты не подходишь тренеру. Это как раз моя ситуация. Повторюсь, что никаких обид не держу.

Что можете сказать о прекращении сотрудничества с "Левым Берегом"?

Нормально разошлись по обоюдному согласию. Тренер на меня не рассчитывал, так в футболе бывает. Ничего плохого сказать не могу. Переговорили с руководством и главным тренером и все вместе пришли к выводу, что нам надо идти разными путями.

Какова лично ваша позиция по этому вопросу? Хотели бы продолжить выступления за "Левый Берег"?

Конечно, с удовольствием продолжал бы играть за эту команду. Мне все нравилось.

Андрей Спиваков за "Левый берег" сыграл в 65 матчах, в которых полузащитник отметился 18 голами и 3 голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
Переговорами по Бражку между Динамо и Вулверхэмптоном занимается агент Роналду
yellow-arrow
Буткевич: Я первый из владельцев клубов готов пройти детектор лжи
yellow-arrow
Полесье объявило о подписании португальского вингера
Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости