Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экскапитан Левого Берега рассказал о причине расторжения контракта с командой
Как дальше?
Фото: Лівий Берег
Официальный сайт "Левого Берега" сообщил о прекращении сотрудничества с капитаном "аистов" Андреем Спиваковым. Как отмечается на сайте, прекращение сотрудничества произошло по обоюдному согласию.
Андрей Спиваков рассказал о том, что стало причиной расторжения контракта с "Левым берегом".
Очень жаль, считаю, что мог еще принести пользу команде, хотя бы до конца текущего сезона. В Первой лиге был лидером команды, забил много важных голов и провел большое количество минут на поле. Но так делается в футболе, что ты не подходишь тренеру. Это как раз моя ситуация. Повторюсь, что никаких обид не держу.
Что можете сказать о прекращении сотрудничества с "Левым Берегом"?
Нормально разошлись по обоюдному согласию. Тренер на меня не рассчитывал, так в футболе бывает. Ничего плохого сказать не могу. Переговорили с руководством и главным тренером и все вместе пришли к выводу, что нам надо идти разными путями.
Какова лично ваша позиция по этому вопросу? Хотели бы продолжить выступления за "Левый Берег"?
Конечно, с удовольствием продолжал бы играть за эту команду. Мне все нравилось.
Андрей Спиваков за "Левый берег" сыграл в 65 матчах, в которых полузащитник отметился 18 голами и 3 голевыми передачами.
Популярное сейчас
- Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля
- Верес попытается вернуть из столицы своего воспитанника
- Примера. Эспаньол – Реал 1:0. Неожиданная осечка мадридцев
- Неожиданно. В Турции сообщили новые детали трансфера Степаненко
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса