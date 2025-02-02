Буткевич: Я первый из владельцев клубов готов пройти детектор лжи

Президент “Полесья” Геннадий Буткевич прокомментировал свои четыре года в украинском футболе.

“ – Я начал свою карьеру в 80-х. Служил кадровым офицером, а также работал в правоохранительных органах. Ответственная и сложная работа. Дала много жизненного опыта и закалила характер. Позже с партнерами мы работали над развитием собственного бизнеса. Потом основал инвестиционную компанию. Большой путь и множество испытаний.

Но, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать о том, что, когда пришел в украинский футбол, я был очень удивлен. Такое количество грязи, зависти, манипуляций и других отрицательных вещей я не встречал до этого ни в бизнесе, ни в каких-либо жизненных ситуациях.

– Вы имеете в виду судейство или что-нибудь другое?

– Судейство точно занимает одно из первых мест в этом списке. Низкое качество арбитража. Решения часто странные, непонятные и непоследовательные. Это меня очень волнует. По сути, этот фактор оказывает большое влияние на качество нашего чемпионата и откровенно обесценивает попытки развивать футбол в стране в это тяжелое время.

Арбитры – это люди, обслуживающие турнир, в котором принимают участие 16 команд. Президенты клубов, финансирующих развитие клубного футбола в стране, должны решать, как улучшить качество судейства, как сделать наш футбол сильнее. В том числе и по качеству арбитража. Соответственно, клубы УПЛ должны иметь влияние на арбитраж, понимать его и улучшать качество. Так же как это происходит в АПЛ, которую все ставят в пример. Там арбитр получает оценку также от всех клубов, если оценка постоянно низкая – он не сможет судить в Английской Премьер-Лиге. Наша система арбитража нуждается в изменениях.

Футбол должен быть прозрачным и честным. Я первый из владельцев клубов готов пройти детектор лжи. Предлагаю всем другим президентам тоже это сделать. Если мы хотим перемен, то пусть вопросы не будут о прошлом для выяснения предыдущих скандальных ситуаций, а о нынешнем и о будущем.

Главное, чтобы каждый открыто продемонстрировал благие намерения ради перемен к лучшему. Забудем прошлое и будем строить новую систему ради честного судейства и чемпионат по спортивному принципу. А не по принципу отношений или влияний.

Именно клубы должны обеспечить арбитрам достойную зарплату, лучшую учебу, но и иметь возможность спрашивать с них о качественной работе на поле. Я считаю, что эти реформы позволят украинским судьям со временем стать одними из лучших арбитров, которые будут постоянно работать на матчах Лиги Чемпионов и других международных топовых соревнованиях”, – сказал Буткевич.