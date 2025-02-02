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Переговорами по Бражку между Динамо и Вулверхэмптоном занимается агент Роналду

Премьер-лига

Курирует сторону "волков"

Переговорами по Бражку между Динамо и Вулверхэмптоном занимается агент Роналду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Динамо" и "Вулверхэмптон" продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника киевлян Владимира Бражко. ТаТоТаке рассказало новую информацию о переговорах.

Источник отметил, что это дело, кроме агентства ProStar, ведет также и футбольный агент Жорже Мендеш.

“Клиенты его компании Gestifute – Криштиану Роналду, Рубен Диас, Бернарду Силву, Витинья и многие другие топовые игроки.

Португалец давно находится в тесном сотрудничестве с клубом из Западного Мидленда. В “вулвз” у него целая "стая" клиентов: Райан Айт Нури, Нелсон Семедо, Мэтт Догерти, Бастьен Мэйпью…” – говорится в отчете ТаТоТаке.

Мендеш помогает "Вулверхэмптону" курировать потенциальный трансфер Бражка.

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Стороны пытаются договориться относительно одной важной проблемы: нестыковки между желаниями "Динамо" и возможностями "волков". Трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 3 на 4 февраля в 2:00 по киевскому времени.

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Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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