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Переговорами по Бражку между Динамо и Вулверхэмптоном занимается агент Роналду
Курирует сторону "волков"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" и "Вулверхэмптон" продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника киевлян Владимира Бражко. ТаТоТаке рассказало новую информацию о переговорах.
Источник отметил, что это дело, кроме агентства ProStar, ведет также и футбольный агент Жорже Мендеш.
“Клиенты его компании Gestifute – Криштиану Роналду, Рубен Диас, Бернарду Силву, Витинья и многие другие топовые игроки.
Португалец давно находится в тесном сотрудничестве с клубом из Западного Мидленда. В “вулвз” у него целая "стая" клиентов: Райан Айт Нури, Нелсон Семедо, Мэтт Догерти, Бастьен Мэйпью…” – говорится в отчете ТаТоТаке.
Мендеш помогает "Вулверхэмптону" курировать потенциальный трансфер Бражка.
Стороны пытаются договориться относительно одной важной проблемы: нестыковки между желаниями "Динамо" и возможностями "волков". Трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 3 на 4 февраля в 2:00 по киевскому времени.
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