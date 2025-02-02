Игрок Кривбасса - о проигрыше на сборах в Испании: Будем выходить на свой пик формы

В пятницу, 31 января, украинская команда сыграла в рамках испанского собрания против шведского "Кальмара". Матч завершился победой шведской команды со счётом 2:0.

Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился своими эмоциями по поводу поражения команды.

Конечно, неприятно, что проиграли в конце первого этапа сбора. Но все понимаем, что главное на собрании – это получить нагрузку, игровое время и набрать оптимальные кондиции. В целом игра была ровной. Где-то мы были лучше, но свои моменты не реализовали, в отличие от соперника. Есть такой счет, к сожалению.

Почему не удалось реализовать многочисленные голевые шансы? Возможно, из-за больших нагрузок?

Где-то такое. К примеру, в конце первого тайма у нас был момент, но Микитишин не попал. Наверное, ему погрузили где-то нагрузку.

Теперь два дня паузы на сборах. Это поможет перезагрузиться?

Да, сейчас два выходных, после чего начнем работать уже больше над тактическими моментами. Потому всем в физическом плане должно стать легче. Будем выходить на свой пик формы.

Лично ты как себя чувствуешь?

Неплохо, но немного пропустил в начале собрания: 3-4 дня. Была микротравма. Сейчас уже набрал кондиции, все хорошо, спасибо.