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Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы
Об условиях пока неизвестно
Фото: Динамо
Клуб из Сегунды "Сарагоса" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Максиму Дячуку. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем последнем видео.
Если и переход осуществится, то только в формате аренды, ведь только на такой трансфер согласны киевляне. Переговоры находятся на финальной стадии.
Напомним, что Максим Дячук сыграл в 9 матчах во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.
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Источник:Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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