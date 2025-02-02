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Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы

Премьер-лига

Об условиях пока неизвестно

Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы

Фото: Динамо

Новина українською

Клуб из Сегунды "Сарагоса" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Максиму Дячуку. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем последнем видео.

Если и переход осуществится, то только в формате аренды, ведь только на такой трансфер согласны киевляне. Переговоры находятся на финальной стадии.

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Напомним, что Максим Дячук сыграл в 9 матчах во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.

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Динамо (Киев) Максим Дячук
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Источник:
Бурбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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