Еще один украинский игрок с Динамо может начать играть за клуб из Европы

Клуб из Сегунды "Сарагоса" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Максиму Дячуку. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем последнем видео.

Если и переход осуществится, то только в формате аренды, ведь только на такой трансфер согласны киевляне. Переговоры находятся на финальной стадии.

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Напомним, что Максим Дячук сыграл в 9 матчах во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями.