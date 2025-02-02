Выше, чем говорили в Турции. Раскрытая сумма трансфера Зубкова в Трабзонспор

"Шахтер" и "Трабзонспор" окончательно договорились обо всех аспектах трансфера Александра Зубкова. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако сумма перехода выше, чем сообщали турецкие СМИ. Они заявляли о 6,5 млн евро, ТаТоТаке информирует о 7,5 млн евро. Кроме этого для "горняков" предусмотрены бонусы.

Для “Шахтера” – это третий самый дорогой трансфер на продажу футболиста с украинским паспортом за последние пять лет после Михаила Мудрика в “Челси” (70 млн евро) и Анатолия Трубина в “Бенфику” (10 млн евро).

Вчера Зубков прибыл в Турцию для прохождения медосмотра. В ближайшее время о его переходе должны быть объявлены официально.