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Выше, чем говорили в Турции. Раскрытая сумма трансфера Зубкова в Трабзонспор

Премьер-лига

Солидная цифра

Выше, чем говорили в Турции. Раскрытая сумма трансфера Зубкова в Трабзонспор

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтер" и "Трабзонспор" окончательно договорились обо всех аспектах трансфера Александра Зубкова. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако сумма перехода выше, чем сообщали турецкие СМИ. Они заявляли о 6,5 млн евро, ТаТоТаке информирует о 7,5 млн евро. Кроме этого для "горняков" предусмотрены бонусы.

Для “Шахтера” – это третий самый дорогой трансфер на продажу футболиста с украинским паспортом за последние пять лет после Михаила Мудрика в “Челси” (70 млн евро) и Анатолия Трубина в “Бенфику” (10 млн евро).

Вчера Зубков прибыл в Турцию для прохождения медосмотра. В ближайшее время о его переходе должны быть объявлены официально.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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