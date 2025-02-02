"По этому вопросу к Тесле нет": президент Полесья прокомментировал скандал с паспортом Макуана

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал увольнение вице-президента клуба Владимира Тесли, а также скандал по поводу Бени Макуана, который заявлял о похищении клубом его паспорта.

– Это решение не было спонтанным или эмоциональным. К сожалению, наши взгляды на подходы развития клуба и методики управления расходятся. Потому принял это решение перед стартом второй части сезона.

– Повлияла ли на ваше решение ситуация с Бени Макуана?

– Конкретно по этому случаю у меня вопросов к Тесле нет. Паспорта африканских легионеров собирали для юридической экспертизы по визам, чтобы игроки вовремя могли вернуться в Украину после зимних каникул, чтобы не возникло проблем с пересечением границы. Макуана не участвовал в игре против "Шахтера" и выразил желание еще до матча досрочно покинуть расположение команды и уехать домой в отпуск. Ему не понравилось, что паспорта в тот момент еще находились в юридическом отделе.

– Многих болельщиков беспокоит судьба Бени Макуана. Какая сейчас ситуация между клубом и футболистом?

– Мы ожидаем возвращения Бени Макуана в расположение "Полесья" в ближайшее время и будем решать: либо он будет играть за "Полесье" во второй половине сезона, либо уйдет в аренду.

Ко мне обратился Лукас Тейлор, самый старший игрок среди легионеров клуба, фактически лидер среди иностранцев. Он лично попросил меня, чтобы Бени остался. Сказал, что готов дальше взять на себя ответственность за Макуана и не сомневается, что в дальнейшем ситуация с ним наладится.

Однако есть другая группа футболистов, недовольная регулярными дисциплинарными нарушениями Бени. Я прислушиваюсь ко всем мнениям игроков. Поэтому в итоге я все приму во внимание и приму взвешенное решение, которое пойдет на пользу в первую очередь команде и клубу в целом”, – сказал Буткевич.