Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Виталий Первак - о первой игре на сборах: Требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины
Поделился впечатлениями
Фото: ФК Лівий Берег
Вчера, 1 февраля, "Левый Берег" провел свой первый контрольный матч на сборах в Турции. Их первым соперником был болгарский "Фратрии". Команда из Украины победила "Фратрии" с разгромным счетом 3:0.
Главный тренер "аистов" Виталий Первак:
Доволен игрой команды и результатом. Ребята серьезно отнеслись к этому спаррингу. Получили заряд положительных эмоций, но впереди еще много работы. Доволен работой нашего новичка Дмитрия Шастала. Он квалифицированный футболист, и все зависит только от него. Каждому игроку есть над чем работать.
Прежде всего требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины. Хочу отметить хорошие условия для проведения сборов в Турции. Главное, что здесь немного команд, и нам никто не мешает. Поля отличного качества. Сейчас на первый план выходит работа с мячом, но и нагрузки не снижаем.
Популярное сейчас
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Таловеров поделился комментариями о первой игре за Плимут
- Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки