Виталий Первак - о первой игре на сборах: Требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины

Вчера, 1 февраля, "Левый Берег" провел свой первый контрольный матч на сборах в Турции. Их первым соперником был болгарский "Фратрии". Команда из Украины победила "Фратрии" с разгромным счетом 3:0.

Главный тренер "аистов" Виталий Первак:

Доволен игрой команды и результатом. Ребята серьезно отнеслись к этому спаррингу. Получили заряд положительных эмоций, но впереди еще много работы. Доволен работой нашего новичка Дмитрия Шастала. Он квалифицированный футболист, и все зависит только от него. Каждому игроку есть над чем работать.

Прежде всего требовали от своих подопечных соблюдения игровой дисциплины. Хочу отметить хорошие условия для проведения сборов в Турции. Главное, что здесь немного команд, и нам никто не мешает. Поля отличного качества. Сейчас на первый план выходит работа с мячом, но и нагрузки не снижаем.