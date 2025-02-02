В частности, и сын известного тренера. С Черноморцем в Турции работает ряд молодых игроков

Находясь в Турции, одесский "Черноморец" завершил первую часть тренировочного сбора. Кроме новичков, заключивших контракты с клубом и приглашенных на просмотр, в его расположении находятся также и молодые резервисты, которых главный тренер Александр Бабич привлек к зимней работе. Об этом он рассказал корреспонденту UA-Футбол.

– Таких футболистов шестеро: один вратарь и пять полевых игроков, – сказал он. – Мы взяли на сбор Набита, Коптенко, Ярмолу, Крайника, Фатьянова и Григорчука. Все они из нашей команды U-19.

- Формируя состав, по поводу резервистов с бывшим тренером U-19, а ныне вашим ассистентом Анатолием Диденко советовались?

– Конечно. Мы еще осенью постоянно смотрели вместе матчи чемпионата U-19, и я советовался с ним. Некоторых ребят привлекали в тренировочный процесс еще в ходе осенней части сезона. Формируя список тех, кто поедет на сбор, мы учитывали, чтобы в каждое игровое звено было по одному парню – в частности, брали игроков на позиции крайнего защитника, центрального полузащитника и крайнее крыло атаки.