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Шастал: Основной акцент на собрании всегда уделяется физической готовности

Премьер-лига

Герой противостояния об игре

Шастал: Основной акцент на собрании всегда уделяется физической готовности

Фото: Лівий Берег

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Новичок "Левого Берега" Дмитрий Шастал прокомментировал победу в первой игре на сборе в Турции.

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Игра прошла против представителя Первой лиги Болгарии – "Фратрии". Матч завершился победой "аистов".

"Хорошо, что удалось начать сборы в Турции с уверенной победы. В психологическом плане это важный результат для нас. Счастлив, что смог забить дебютный гол за "Левый Берег". Для атакующего игрока всегда важно забивать. В моменте с голом получил передачу от Сухоручко" и искусно отправил мяч в верхний угол.

Нам было важно в этом спарринге продемонстрировать качественный футбол и следовать тренерским наставлениям. Условиями проведения собрания удовлетворены. Не первый раз у меня есть возможность проводить собрания в этом тренировочном комплексе, но я был приятно удивлен условиями. Всегда приятно играть на качественных полях. Основной акцент на собрании всегда уделяется физической готовности, но и о работе с мячом не забываем".

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Дмитрий Шастал Левый берег (Киев)
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Источник:
fclb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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