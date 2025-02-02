Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шастал: Основной акцент на собрании всегда уделяется физической готовности
Герой противостояния об игре
Фото: Лівий Берег
Новичок "Левого Берега" Дмитрий Шастал прокомментировал победу в первой игре на сборе в Турции.
Игра прошла против представителя Первой лиги Болгарии – "Фратрии". Матч завершился победой "аистов".
"Хорошо, что удалось начать сборы в Турции с уверенной победы. В психологическом плане это важный результат для нас. Счастлив, что смог забить дебютный гол за "Левый Берег". Для атакующего игрока всегда важно забивать. В моменте с голом получил передачу от Сухоручко" и искусно отправил мяч в верхний угол.
Нам было важно в этом спарринге продемонстрировать качественный футбол и следовать тренерским наставлениям. Условиями проведения собрания удовлетворены. Не первый раз у меня есть возможность проводить собрания в этом тренировочном комплексе, но я был приятно удивлен условиями. Всегда приятно играть на качественных полях. Основной акцент на собрании всегда уделяется физической готовности, но и о работе с мячом не забываем".
Популярное сейчас
- Главный тренер Реал Мадрида объяснил проигрыш в 22 туре
- Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
- Поражение Забарного, разгром от Эвертона Миколенко, Бражко и Зубков близки к отъезду из УПЛ, дебют Сикана и сенсационное фиаско Реала. Главные новости за 1 февраля
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания