Президент Полесья: Клуб рассматривает серьезные предложения по Назаренко

Президент "Полесье" Геннадий Буткевич прокомментировал трансферные цели команды и уклонился от ответа на задание на вторую часть сезона.

“ – “Полесье” пополнило несколько игроков в трансферное окно. Достиг ли клуб всех трансферных целей? Возможны ли еще подписания?

– Наша будущая работа на трансферном рынке зависит от того, как будет развиваться ситуация с Александром Назаренко. Сейчас на него большой спрос. Клуб рассматривает серьезные предложения.

Если достигнем договоренностей с одним из претендентов, тогда у нас освободится позиция левого вингера. Соответственно, мы сделаем все возможное, чтобы уже в это трансферное окно заполнить вакантное звено качественным футболистом. Поэтому новые приобретения возможны.

– Какие цели на вторую часть сезона вы ставите перед командой?

– Не буду заниматься прогнозами, это дело неблагодарное. Хочу пообещать всем нашим болельщикам, что мы приложим все усилия, чтобы "Полесье" завоевало право выступления в еврокубках следующего сезона”, – сказал Буткевич.