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Президент Полесья: Клуб рассматривает серьезные предложения по Назаренко
На него есть большой спрос
uaf.ua
Президент "Полесье" Геннадий Буткевич прокомментировал трансферные цели команды и уклонился от ответа на задание на вторую часть сезона.
“ – “Полесье” пополнило несколько игроков в трансферное окно. Достиг ли клуб всех трансферных целей? Возможны ли еще подписания?
– Наша будущая работа на трансферном рынке зависит от того, как будет развиваться ситуация с Александром Назаренко. Сейчас на него большой спрос. Клуб рассматривает серьезные предложения.
Если достигнем договоренностей с одним из претендентов, тогда у нас освободится позиция левого вингера. Соответственно, мы сделаем все возможное, чтобы уже в это трансферное окно заполнить вакантное звено качественным футболистом. Поэтому новые приобретения возможны.
– Какие цели на вторую часть сезона вы ставите перед командой?
– Не буду заниматься прогнозами, это дело неблагодарное. Хочу пообещать всем нашим болельщикам, что мы приложим все усилия, чтобы "Полесье" завоевало право выступления в еврокубках следующего сезона”, – сказал Буткевич.
В текущем сезоне Назаренко провел 20 матчей во всех турнирах, отличившись семью голами и шестью ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в два миллиона евро.
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