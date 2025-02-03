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В Александрии рассказали, от какого клуба поступал официальный запрос по Калюжному
Иван Телько - о трансферных слухах вокруг хавбека
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "Александрии" Иван Телько прокомментировал трансферные слухи вокруг полузащитника команды Ивана Калюжного.
- Иван Андреевич, в СМИ появилась информация, что Иван Калюжный может покинуть "Александрию" уже этой зимой. В частности, сообщалось об интересе "Герты" и "Металлиста 1925". Можете опровергнуть или подтвердить эту информацию?
- Относительно "Герты" - никто из немецкого клуба с нами не связывался. Контактировали ли с игроком или его агентами? Не знаю. Возможно, эта информация просто не дошла до нас.
- То есть, вы подтверждаете, что никаких переговоров с "Гертой" не осуществлялось?
- Да, никаких.
- Откуда вообще появилась эта информация?
- Насколько мне известно, один из украинских журналистов написал эту информацию, она попала в СМИ, но больше никакой конкретики не было. Подчеркну, никто из "Герты" не обращался ни в клуб, ни к менеджменту, ни к президенту.
- А относительно "Металлиста 1925"?
- Примерно такая же ситуация. Возможно, кто-то и контактировал с игроком или его агентом, но никаких официальных переговоров между клубами не было.
- Были ли официальные предложения по Калюжному?
- Единственный официальный запрос по Калюжному был от английского "Плимута".
- Это было конкретное предложение или только предварительные переговоры?
- Конкретное предложение, мы его рассмотрели, начали общаться, но в итоге стороны не пришли к согласию. На сегодня вопрос перехода Калюжного в "Плимут" закрыт.
- Кроме "Плимута", звучала информация об интересе "Шахтера". Был ли контакт с ними?
- Нет, "Шахтер" не обращался ни официально, ни неофициально, ни устно, ни письменно. Все остальное - это разговоры, которые, возможно, инициировали агенты или другие заинтересованные лица.
После вызова Ивана в сборную Украины его имя стало более "хайповым", что является нормальной ситуацией. Это обычная история, когда человек немного засветился и начинают сразу вокруг него кружить разные слухи. Повторюсь, что никакой конкретики кроме "Плимута" у нас не было, - сказал Телько.
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