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Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо
Спустя некоторое время хавбек вернул в свой профиль пару снимков
Фото: ФК Динамо Київ
Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко скрыл из своего Instagram все фото, связанные с киевским клубом.
23-летний украинец оставил только два снимка: на одном футболист в родном Запорожье, на втором - в форме сборной Украины.
Спустя некоторое время Бражко вернул в свой профиль три фотографии, на двух из которых он в форме киевского клуба.
Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на 20 миллионов евро касательно Бражко. Позже появилась информация, что английский клуб близок к согласованию трансфера опорника "Реймса".
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