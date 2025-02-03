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Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо

Премьер-лига

Спустя некоторое время хавбек вернул в свой профиль пару снимков

Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко скрыл из своего Instagram все фото, связанные с киевским клубом.

23-летний украинец оставил только два снимка: на одном футболист в родном Запорожье, на втором - в форме сборной Украины.

Спустя некоторое время Бражко вернул в свой профиль три фотографии, на двух из которых он в форме киевского клуба.

Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо - изображение 1

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на 20 миллионов евро касательно Бражко. Позже появилась информация, что английский клуб близок к согласованию трансфера опорника "Реймса".

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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MaximSK (Киев)
03.02.2025 в 10:19
Похоже Суркис зарядил цену на Бражко, и Вулверхемптон вышел из сделки. Ничего хорошего из этого не выйдет, Бражко средний игрок и 20 млн Евро отличная цена, далее и 10 млн будет трудно получить, спроса на него особо и не было до этого.
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Комментарии 1
MaximSK (Киев)
03.02.2025 в 10:19
Похоже Суркис зарядил цену на Бражко, и Вулверхемптон вышел из сделки. Ничего хорошего из этого не выйдет, Бражко средний игрок и 20 млн Евро отличная цена, далее и 10 млн будет трудно получить, спроса на него особо и не было до этого.
Ответить
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