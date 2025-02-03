Бражко скрыл все фото в Instagram, связанные с Динамо

Опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко скрыл из своего Instagram все фото, связанные с киевским клубом.

23-летний украинец оставил только два снимка: на одном футболист в родном Запорожье, на втором - в форме сборной Украины.

Спустя некоторое время Бражко вернул в свой профиль три фотографии, на двух из которых он в форме киевского клуба.

Ранее сообщалось, что "Вулверхэмптон" сделал предложение "Динамо" на 20 миллионов евро касательно Бражко. Позже появилась информация, что английский клуб близок к согласованию трансфера опорника "Реймса".