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Спортдиректор Александрии: Шансов на продление контракта с Калюжным немного
Клуб сделал предложение, однако конкретного ответа от игрока до сих пор нет
Фото: ФК Олександрія
Спортивный директор "Александрии" Иван Телько прокомментировал ситуацию с продлением контракта украинского полузащитника команды Ивана Калюжного.
- Обсуждали ли вы с Иваном Калюжным возможность продления контракта, который, по информации Трансфермаркта, истекает 30 июня 2025 года?
- Конечно, много раз.
- Есть ли конкретика относительно его решения?
- С его стороны - нет. Мы не получили от него четкого ответа - "да" или "нет". Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного.
- То есть клуб сделал официальное предложение, и теперь ждет ответа?
- Да, предложение сделано.
- Какие условия предложили?
- Условия лучше, чем были в предыдущем, - отметил Телько.
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