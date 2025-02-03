Спортдиректор Александрии: Шансов на продление контракта с Калюжным немного

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько прокомментировал ситуацию с продлением контракта украинского полузащитника команды Ивана Калюжного.

- Обсуждали ли вы с Иваном Калюжным возможность продления контракта, который, по информации Трансфермаркта, истекает 30 июня 2025 года?

- Конечно, много раз.

- Есть ли конкретика относительно его решения?

- С его стороны - нет. Мы не получили от него четкого ответа - "да" или "нет". Поскольку время идет, можем предположить, что шансов на продление контракта с Иваном немного.

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- То есть клуб сделал официальное предложение, и теперь ждет ответа?

- Да, предложение сделано.

- Какие условия предложили?

- Условия лучше, чем были в предыдущем, - отметил Телько.