Антюх высказался о своих перспективах в Заре

Вингер "Зари" Денис Антюх подтвердил информацию СМИ, что он присоединился к первой команде на сборах в Турции.

– Денис, правда ли, что вы уже в Турции на сборах "Зари"?

– Да, я прибыл в расположение "Зари" в Турции.

– Команда провела несколько спаррингов, но вы на поле не выходили. У вас повреждение?

– Нет, все хорошо.

– Почему тогда не играли?

– Причину не знаю и сам пока. Это нужно спрашивать у руководства клуба.

– Какие можете сказать новости по поводу контракта? Договорились о продлении или поставили на паузу к лету?

– Ничего нового не могу сказать. Здесь также лучше спрашивать у руководства "Зари".

Контракт Дениса Антюха с "Зарей" заканчивается летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основой. Он тренировался с юношеской командой.

В этом сезоне 27-летний Антюх провел 10 матчей в составе луганчан, сделав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что на него претендует "Металлист 1925".