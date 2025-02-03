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Антюх высказался о своих перспективах в Заре

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Вопрос продления его контракта с клубом остается открытым

Антюх высказался о своих перспективах в Заре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вингер "Зари" Денис Антюх подтвердил информацию СМИ, что он присоединился к первой команде на сборах в Турции.

– Денис, правда ли, что вы уже в Турции на сборах "Зари"?

– Да, я прибыл в расположение "Зари" в Турции.

– Команда провела несколько спаррингов, но вы на поле не выходили. У вас повреждение?

– Нет, все хорошо.

– Почему тогда не играли?

– Причину не знаю и сам пока. Это нужно спрашивать у руководства клуба.

– Какие можете сказать новости по поводу контракта? Договорились о продлении или поставили на паузу к лету?

– Ничего нового не могу сказать. Здесь также лучше спрашивать у руководства "Зари".

Контракт Дениса Антюха с "Зарей" заканчивается летом 2025 года. Футболист отказался продлевать соглашение, и его отстранили от тренировок с основой. Он тренировался с юношеской командой.

В этом сезоне 27-летний Антюх провел 10 матчей в составе луганчан, сделав пять результативных передач. Ранее сообщалось, что на него претендует "Металлист 1925".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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