Еще один игрок Динамо мог оказаться в Англии

В день закрытия трансферного окна в Европе "Динамо" могло осуществить еще один международный трансфер помимо Владимира Бражко.

Как сообщает ТаТоТаке, накануне "Сандерленд" сделал предложение "бело-синим" по Назару Волошину. Английский клуб рассчитывал взять 21-летнего вингера в аренду с обязательной опцией выкупа в случае выхода клуба из Чемпионшипа в АПЛ.

Тем не менее, киевлян не устроило такое предложение британского клуба. До конца сезона Волошин остается в "Динамо". В текущей кампании Назар провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.

"Сандерленд" имеет 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.