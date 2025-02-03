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Еще один игрок Динамо мог оказаться в Англии
И речь идет не о Владимире Бражко
fcdynamo.com
В день закрытия трансферного окна в Европе "Динамо" могло осуществить еще один международный трансфер помимо Владимира Бражко.
Как сообщает ТаТоТаке, накануне "Сандерленд" сделал предложение "бело-синим" по Назару Волошину. Английский клуб рассчитывал взять 21-летнего вингера в аренду с обязательной опцией выкупа в случае выхода клуба из Чемпионшипа в АПЛ.
Тем не менее, киевлян не устроило такое предложение британского клуба. До конца сезона Волошин остается в "Динамо". В текущей кампании Назар провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
"Сандерленд" имеет 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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