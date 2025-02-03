В Александрии не исключают трансфер Калюжного

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько высказался относительно перспектив полузащитника команды Ивана Калюжного.

Ранее Телько сообщил, что клуб сделал предложение игроку о продлении контракта, однако конкретного ответа от него до сих пор нет.

- Готова ли "Александрия" отпустить Калюжного зимой?

- Риторический вопрос. Смотря за сколько, потому что мы эту цифру обмениваем на потерю одного из ключевых игроков. Эту историю надо оценить. Надеюсь, что Иван, как минимум доиграет за "Александрию" до конца сезона. Конечно, хочется, чтобы Калюжный пролонгировал контракт, а уже летом, если будут предложения, то мы бы сделали этот трансфер. Это желание клуба, совпадает ли оно с желанием Ивана и его представителей? Не знаю.

- Если да, то за какую сумму?

- Конкретики по цифрам никто не скажет. Игрок стоит столько, сколько за него дает рынок.

- Если на момент начала второй половины сезона Калюжный останется в "Александрии", но не продлит контракт, будет ли тренерский штаб на него рассчитывать?

- Играть будут те, кто будет заслуживать место на футбольном поле. Вопрос - играть или нет - в компетенции тренерского штаба. Все зависит от уровня игры самого Ивана.

- Рассматриваются ли варианты на замену Калюжному?

- Такая работа ведется постоянно и не зависит от решения Калюжного. Мы понимаем у кого какой срок контракта и кого удастся продать или нет. Работа идет всегда, - сказал Телько.