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В Полесье на сборы прибыл еще один защитник. Он интересен Черноморцу

Премьер-лига

Игрок выступает за дубль житомирского клуба

В Полесье на сборы прибыл еще один защитник. Он интересен Черноморцу

Фото: ФК Полісся

Новина українською

В турецком лагере "Полесья" появился еще один защитник. Как утверждает ТаТоТаке, тренерский штаб Имада Ашура довызвал на сбор первой команды игрока "Полесья-2" Алексея Авраменко.

Центрбек является воспитанником киевской школы футбола. В сезоне-2023/24 работал с Ашуром в "Днепре-1" (U-19). 21-летний Авраменко будет привлечен к работе с основой из-за длительного восстановления Сергея Корнийчука и небольших проблем со здоровьем Даниила Бескоровайного.

В текущем сезоне Авраменко провел 12 матчей за дубль "Полесья" во Второй лиге и забил один мяч. Он также дважды попадал в заявку первой команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что "Черноморец" намерен арендовать Авраменко.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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