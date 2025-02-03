В Полесье на сборы прибыл еще один защитник. Он интересен Черноморцу

В турецком лагере "Полесья" появился еще один защитник. Как утверждает ТаТоТаке, тренерский штаб Имада Ашура довызвал на сбор первой команды игрока "Полесья-2" Алексея Авраменко.

Центрбек является воспитанником киевской школы футбола. В сезоне-2023/24 работал с Ашуром в "Днепре-1" (U-19). 21-летний Авраменко будет привлечен к работе с основой из-за длительного восстановления Сергея Корнийчука и небольших проблем со здоровьем Даниила Бескоровайного.

В текущем сезоне Авраменко провел 12 матчей за дубль "Полесья" во Второй лиге и забил один мяч. Он также дважды попадал в заявку первой команды на матчи УПЛ, но на поле не выходил.

Ранее сообщалось, что "Черноморец" намерен арендовать Авраменко.