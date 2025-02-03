Шахтер завершил трансфер молодого форварда за 20 млн евро - Источник

Нападающий "Флуминенсе" Кауа Элиас близок к переходу в донецкий "Шахтер".

Украинский клуб завершил трансфер бразильского форварда, сообщает AS. По информации источника, "горняки" заплатят за футболиста 17 миллионов евро + 3 миллиона в качестве бонусов. "Флуминенсе" также сохранит 10% от последующей продажи игрока.

На этой неделе 18-летний Элиас отправится в Германию для прохождения медосмотра и подписания контракта с "Шахтером". Ожидается, что договор будет действовать до лета 2030 года.

Отмечается, что "Шахтер" наблюдал за нападающим как минимум два года, когда он еще играл за молодежные команды "трехцветных".

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Молодой форвард провел 47 поединков за первую команду "Флуминенсе", в которых отметился 8-ю голами и 2-мя ассистами. Он также является победителем Копа Либертадорес.