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Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию

Премьер-лига

Трансфера не будет

Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис очертил позицию клуба относительно трансфера Владимира Бражко.

"Бражко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

При том, мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

"Динамо" с уважением относится к „Вулверхэмптону“, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", - сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.

По информации ТаТоТаке, "Вулверхэмптон" предлагал "Динамо" 20 млн евро с разбивкой оплаты на несколько траншей в течение 4 лет.

К слову, сегодня мы писали о том, что Бражко скрыл из своего Instagram все фото в форме киевского клуба, а затем вернул две фотографии. Вероятно, таким образом Владимир выразил свое недовольство касательно сорванного трансфера.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Вулверхэмптон Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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