Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис очертил позицию клуба относительно трансфера Владимира Бражко.

"Бражко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.

При том, мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.

"Динамо" с уважением относится к „Вулверхэмптону“, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", - сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.