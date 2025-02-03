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Бражко остается в Динамо. Суркис рассказал, почему не отпустил игрока в Англию
Трансфера не будет
Фото: ФК Динамо Київ
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис очертил позицию клуба относительно трансфера Владимира Бражко.
"Бражко остается в "Динамо". Потому что мы прежде всего руководствуемся приоритетами клуба. А они очевидны: нам надо выиграть чемпионат и получить возможность побороться за право участия в Лиге чемпионов-2025/26. Владимир - ключевой игрок команды, который поможет нам в достижении этой цели. Это намного важнее чем ситуативно заработать какие-то деньги на его продаже.
При том, мы очень хотим видеть Бражко в большом чемпионате и статусном европейском клубе. Он знает нашу позицию, спокойно на все реагирует и заслужит такое предложение в будущем.
"Динамо" с уважением относится к „Вулверхэмптону“, но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели", - сказал Суркис в комментарии для ТаТоТаке.
По информации ТаТоТаке, "Вулверхэмптон" предлагал "Динамо" 20 млн евро с разбивкой оплаты на несколько траншей в течение 4 лет.
К слову, сегодня мы писали о том, что Бражко скрыл из своего Instagram все фото в форме киевского клуба, а затем вернул две фотографии. Вероятно, таким образом Владимир выразил свое недовольство касательно сорванного трансфера.
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