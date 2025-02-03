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УАФ расследует попытку подкупа судей одним из клубов УПЛ, - журналист
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
УАФ расследует попытку подкупа арбитра одним из клубов УПЛ.
Как сообщает журналист Виктор Вацко, об этом стало известно после встречи представителей клубов УПЛ с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль.
Отмечается, что судья сам сообщил руководсту УАФ о попытке подкупа.
Что это за клуб либо другие подробности скандала Вацко не назвал, сославшись на "тайну следствия".
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