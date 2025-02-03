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УАФ расследует попытку подкупа судей одним из клубов УПЛ, - журналист

Премьер-лига
Обновлено
УАФ расследует попытку подкупа судей одним из клубов УПЛ, - журналист

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

УАФ расследует попытку подкупа арбитра одним из клубов УПЛ.

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Как сообщает журналист Виктор Вацко, об этом стало известно после встречи представителей клубов УПЛ с главой судейского комитета УАФ Екатериной Монзуль.

Отмечается, что судья сам сообщил руководсту УАФ о попытке подкупа.

Что это за клуб либо другие подробности скандала Вацко не назвал, сославшись на "тайну следствия".

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Виктор Вацко Украинская Премьер-лига УАФ
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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