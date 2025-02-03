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Ингулец отказался от проведения части сборов на Закарпатье
Команда будет работать в Петрово
instagram.com/fcinhulets
"Ингулец" отказался от проведения очередного этапа подготовки ко второй части сезона в Закарпатье, хотя ранее уже была достигнута договоренность со спарринг-партнерами.
По информации Sport.ua, команда продолжит подготовку в Петрово, а контрольные матчи будут проводить с командами из соседних областей, или из Киева.
Все потенциальные новички, находящиеся на просмотре в "Ингульце", участвовали в последнем спарринге с "Металлистом 1925" (0:1) и кому из них будет предложено подписать контракт, определится на следующей неделе.
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